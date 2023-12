"Alles was zählt": Weihnachten mit den AWZ-Stars!

Alexandra Fonsatti spielt Chiara Nadolny bei "Alles was zählt". Ihre schönste Kindheitserinnerung an Weihnachten ist ganz klar "Das Essen! Ich komme aus einer italienischen Familie. Weihnachten bedeutet bei uns essen, essen, viel essen!", verrät sie und findet, dass vor allem "der typische italienischen Panettone- oder Pandoro-Kuchen" an Weihnachten nicht fehlen dürfe. Ist sonst Stress vorprogrammiert? "Die meisten Menschen stehen das Jahr über so unter Strom, dass für sie das bewusste Nichtstun fast neu ist. Das fördert Konflikte und Konfrontationen. Ich empfehle daher, diese Gefühle zuzulassen und auszuhalten. Man sollte die Zeit genießen und die Chance ergreifen, alles zu klären und sich von der Seele zu reden.", verrät Alexandra und nimmt sich für 2024 vor, an ihrer Geduld zu arbeiten: "Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, möchte ich am liebsten, dass es sofort passiert. Aber das Leben hat oft andere Pläne, und manche Dinge sind erst später für einen bestimmt.", erklärt sie.

Pssst: Ihr findet uns jetzt auch bei WhatsApp! Hier geht's zu unserem WhatsApp-Channel!

So sehen die Schauspieler:innen von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" heute aus: