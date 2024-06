Alleskönner Konny Reimann: Hierbei stößt er an seine Grenzen!

Konny Reimann hat sein handwerkliches Talent schon mehr als genug unter Beweis gestellt. Mit filigranen Aufgaben scheint er sich nun jedoch etwas schwer zu tun. Auf Instagram ließ seine Frau Manuela Reimann ihre Fans jetzt an ihrem neuen Hobby teilhaben. Die TV-Auswanderin teilte ein Video von sich, wie sie sich mit ihrem neuen Hula-Hoop-Reifen fit hält. Freudig schwingt sie am heimischen Pool die Hüften und lässt den Reifen elegant kreisen.

Auch ihre Fans sind beeindruckt und schreiben in den Kommentaren anerkennende Worte: "Wunderbar Manu, mach weiter so" oder "Mega! Schaff es nicht, leider". Was die Anhänger des Kult-Paars jedoch brennend interessiert: Kann Konny den Hula-Hoop-Reifen genauso gekonnt in der Luft halten, wie seine Frau? Darauf liefert Manu prompt die ernüchternde Antwort: "Nee" und fügt einen lachenden Smiley hinzu. So so, da scheint es wohl doch auch noch Dinge zu geben, bei denen selbst ein Konny Reimann an seine Grenzen stößt.

Wie viel Geld Konny und Manu Reimann wirklich auf der hohen Kante haben, erfährst du im Video: