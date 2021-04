Alma Wahlberg: Die TV-Mama ist tot

Alma ist im Alter von 78 Jahren gestorben. "Mein Engel. Ruhe in Frieden", schreibt jetzt ihr berühmter Sohn Mark auf Instagram. Auch sein Bruder Donnie veröffentlichte bereits ein emotionales Statement in den sozialen Netzwerken. "Ich bin so gesegnet, von einer so erstaunlichen Frau auf die Welt gebracht, aufgezogen, gelehrt und auf meinen Lebensweg gebracht worden zu sein", so der 51-Jährige. "Die Freude meiner Mutter Alma am Leben, an der Liebe und an den Menschen, kombiniert mit dem Stolz auf ihre bescheidenen Anfänge und der Weigerung zu vergessen, woher sie kam, hat mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin." Woran Alma gestorben ist, wurde bisher nicht bekannt gegeben.