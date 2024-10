Álvaro Soler: Der wahre Grund für sein "The Voice Kids"-Aus

Der Grund für seinen vorübergehenden Abschied ist ein erfreulicher: Alvaro Soler ist frischgebackener Vater. Am 3. März 2024 verkündeten er und seine Frau Melanie Kroll in einem gemeinsamen Instagram-Post die freudige Nachricht. In einem kurzen Video blätterte Soler durch eine Zeitung mit der Überschrift "Baby No 1 coming soon", während Melanie neben ihm saß und strahlte. Als sie schließlich aufstand, zeigte sich ihr deutlich sichtbarer Babybauch.

Es scheint also offensichtlich, dass der 33-Jährige im kommenden Jahr seine Zeit ganz seiner Familie widmen möchte – etwas, das seine Fans sicherlich nachvollziehen können. Wer ihn als Juror ersetzen wird, ist bisher noch nicht bekannt.