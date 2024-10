Yvonne Catterfeld: Geheimnis gelüftet! Diesen Mann liebt sie

Drei Jahre nach der Trennung von Schauspieler Oliver Wnuk hat Yvonne Catterfeld wieder einen festen Partner an ihrer Seite. Bereits im Mai verriet sie in einem Interview, dass ihr neuer Freund aus England stammt und sie im Alltag überwiegend Englisch miteinander sprechen. Nun ist auch bekannt, dass es sich bei dem Mann um den in Ungarn geborenen Fotografen Adam von Mack handelt, der in London lebt und regelmäßig zwischen England, Deutschland und Südafrika pendelt. Laut der Bild-Zeitung verbindet die beiden nicht nur ihre private Beziehung, sondern auch eine berufliche Zusammenarbeit. So fotografierte von Mack unter anderem das Cover von Catterfelds neuer Single „In Between“.

Auch auf Instagram folgen sich die beiden gegenseitig und hinterlassen regelmäßig Emojis auf den Profilen des anderen, was zeigt, dass sie ihre Liebe nicht komplett geheim halten.