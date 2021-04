Álvaro Soler: Trennung von Freundin Sofia Ellar

"Die letzten Monate waren für uns nicht einfach, aber da wir immer ehrlich zu euch waren, wollten Sofia und ich euch sagen, dass unser Leben getrennte Wege gehen werden", schreibt der Musiker zu einem Foto, dass das Paar noch zu glücklichen Zeiten zeigt. "Wir werden weiterhin die beiden sein, die aus jedem Moment das Beste machen, lachen, unsere Träume verfolgen und uns gegenseitig auf und neben der Bühne unterstützen. [...] Wir wollen euch für all die Liebe, die ihr uns immer gegeben habt, danken. Wir lieben euch und wir lieben uns. Und wir werden auch in Zukunft versuchen, die beste Version unserer selbst zu sein."

Was genau zum Liebes-Aus geführt hat, ist nicht bekannt. Und mehr wird der "The Voice Kids"-Star auch nicht zu dem Thema sagen. "Das ist das einzige Statement, das wir mit euch teilen werden", so der 30-Jährige.

