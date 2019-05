Álvaro Soler: Freundin Sofia Ellar ist ein echter Superstar!

Reddit this

Álvaro Soler hat einen randvollen Terminkalender. Der Sänger reist von einem Auftritt zum nächsten, gibt Interviews und hält ganz nebenbei auch noch seine Social-Media-Follower auf Trab. Trotzdem sorgt der Popstar dafür, sich ausreichend Zeit für sein Privatleben zu nehmen- Besonders in der Liebe läuft es richtig gut. Schlechte Nachrichten für seine weiblichen Fans: Álvaro Soler hat eine Freundin!

Álvaro Soler: Freundin Sofia Ellar ist ein Superstar

Álvaro Soler weiß, was seine ideale Frau mitbringen muss. Sie sollte eine positive Lebenseinstellung haben und mit ihm auf einer Wellenlänge sein. Sofia Ellar scheint ihn mit ihren Qualitäten richtig vom Hocker gerissen zu haben, denn sie ist seit rund drei Jahren seine Freundin. Grund genug, sich seine Herzensdame mal genauer anzusehen!

Sofia Ellar eroberte Álvaros Herz

Sofia Ellar, die mit vollem Namen eigentlich Sofia Lecubarri y Ruigómez heißt, ist Sängerin. Sie wuchs in Großbritannien auf und zog später nach Spanien, um dort BWL zu studieren. Anschließend startete sie als Musikerin durch. In ihrem Heimatland ist die hübsche 25-Jährige inzwischen ein richtiger Star und hat seit 2017 zwei Alben veröffentlicht. Auf hat sie über 260.000 Follower, die sie regelmäßig mit Fotos und Videos ihrer Auftritte versorgt. Aufmerksamen Fans dürften auch die süßen Pärchen-Schnappschüsse mit Álvaro aufgefallen sein. Manchmal lassen die beiden sich auch zu gemeinsamen Gesangsvideos und süßen Liebesbekundungen hinreißen.

Sie ist stolz auf ihren Freund

Sofia Ellar ist mächtig stolz auf ihren Freund, denn Álvaro Soler feiert beruflich derzeit große Erfolge. Sein Hit „La Cintura“ machte ihn in Europa zum Star und 2019 ist er sogar bei „Sing meinen Song“ dabei. Für ihn war schon in jungen Jahren klar, dass er als Musiker durchstarten wird. Er nahm ihm Alter von zehn Jahren Klavierunterricht und gründete später mit seinem Bruder Gregory Tauchert Soler die Band „Urban Light“. Seinen großen Durchbruch hatte Álvaro 2015 mit seinem ersten Album „Eterno agosto“. Besonders cool: war von seinem Song „El mismo sol“ so begeistert, dass sie ihn wegen eines Duetts kontaktierte. Die Liebe zur Musik hat sich bezahlt gemacht, denn seine Single „Sofia“ bescherte ihm eine goldene Schallplatte!