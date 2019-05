Reddit this

Am Vatertag: Pietro Lombardi platzt der Kragen

Die meisten Väter würden alles dafür tun, dass ihre Kinder glücklich sind. Doch Pietro Lombardi weiß, dass leider nicht alle so ticken...

liebt seinen Sohn über alles. Immer wieder postet der Sänger süße Fotos und Videos von sich und Alessio und macht klar, dass er alles für seinen kleinen Knirps tun würde.

Pietro Lombardi ist sauer

Doch dem „ “-Juror ist auch klar, dass nicht alle Väter so ticken. Pünktlich zum Vatertag machte er seinem Ärger auf Luft. Mit zwei Mittelfinger-Emojis beschwerte er sich über die Männer, die ihre Kinder vernachlässigen, anstatt sich liebevoll um sie zu kümmern.

"Geht raus an alle Väter, die die Mama alleine mit dem schönsten Geschenk der Welt, einem Kind, lassen", feuert er. "Leider bekomme ich selber so viele Nachrichten, dass genau diese Situation bei einigen zutrifft und das tut mir als Papa, und ich glaub auch allen Daddys, die für Ihre Kinder sterben würden, sehr weh", so Pietro. "Schämt euch und macht euch Gedanken, wenn ihr das lesen solltet."