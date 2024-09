Amal und George Clooney: So feiert das Glamour-Paar seinen 10. Hochzeitstag

"Ich würde alles unterstützen, was meine Frau macht. Sie ist immer auf der richtigen Seite der Geschichte, und ich bin immer so stolz, mit ihr im selben Raum zu sein", ehrte George Clooney seine Frau auf dem roten Teppich der Gala. Beruflich sind die beiden also offensichtlich nach wie vor ein Vorzeige-Team – doch wie sieht es privat aus? Tatsächlich fiel die Albies-Gala mit einem weiteren großen Ereignis zusammen: Am Folgetag, dem 27. September, feierte das Paar den zehnten Hochzeitstag. Eine Dekade! Details darüber, wie sie ihr Jubiläum zelebrierten, gaben sie nicht bekannt; nur so viel verriet George: "Ich führe sie heute Abend aus, aber sie weiß noch nicht, wohin".

Privates und Berufliches miteinander zu vermischen, dazu würden einem die meisten eher nicht raten. Erstrecht nicht, wenn dazu noch Hollywood-Tratsch und Blitzlichtgewitter involviert sind. Doch im Hause Clooney scheint es zu funktionieren. Zugegeben, nicht nur in ihren Jobs, auch wenn es um PR geht, sind die beiden Profis. Ihre Privatsphäre ist ihnen viel wert, und das Familienleben mit den gemeinsamen Zwillingen Ella und Alexander (7) wird entsprechend behütet. Dazu gehören auch die Luxusanwesen in L.A., England, Mexico, Italien und Frankreich: So kann das Paar fernab von Paparazzi leben und arbeiten, und vor allem die Zwillinge können eine halbwegs normale Kindheit haben.