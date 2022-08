Amber Heard: Neuanfang! Sie lässt ihr altes Leben hinter sich

Amber lässt ihr altes Leben zurück

Nun wurde bekannt, dass Heard ihre Villa in Yucca Valley verkauft hat. Dafür soll die Schauspielerin laut "TMZ" etwa 1.050.000 US-Dollar bekommen haben. Versucht sie so etwa, das Geld zusammenzukratzen, das sie ihrem Ex zahlen muss? Immerhin handelt es sich dabei um einen Betrag von zehn Millionen US-Dollar!

Wie "TMZ" berichtet, wurde noch nicht bestätigt, dass das Haus wirklich Amber Heard gehört hat. Der neue Besitzer hat allerdings verraten, dass er mit den Angestellten der gebürtigen Texanerin gesprochen hat.

Für Amber beginnt jetzt ein neues Kapitel. Den Luxus, den sie in den letzten Jahren genossen hat, wird es jetzt wohl nicht mehr geben...