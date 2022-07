Johnny Depp & Amber Heard: Die Schlammschlacht geht in die nächste Runde

Zwischen Johnny Depp und Amber Heard hat es vor Gericht richtig gekracht. Am Ende konnte der "Fluch der Karibik"-Star als Sieger aus dem Prozess hervorgehen. Das will seine Ex so allerdings nicht akzeptieren und versucht mit allen Mitteln, doch noch irgendwie zu gewinnen. Gegen das Urteil hat die 36-Jährige jetzt sogar Einspruch eingelegt. Davon zeigen sich Johnnys Anwälte allerdings völlig unbeeindruckt...