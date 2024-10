Amira Aly: Drama um ihre Kinder! Sie schaltet einen Anwalt ein

Als Amira am 18. Oktober in der ARD-Talkshow "Amado, Belli, Biedermann" zu Gast war, nahm sie kein Blatt vor den Mund und macht ihrem Ärger über ihren Ex-Mann Luft: Eigentlich hatte das Ex-Paar nämlich ausgemacht, ihre beiden Söhne (3 und 4 Jahre alt) aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch Olli scheint sich seit der Trennung nicht mehr an diese Abmachung zu halten, wie Amira erzählt.

Offenbar werden im Rahmen von Ollis "Der Liebeskasper-Tour, mit der er noch bis Anfang November auf Tour ist, Bilder von ihrer Familie auf einer Leinwand gezeigt. "Plötzlich wurden meine Kinder gezeigt, auf einer großen Leinwand, Abend für Abend vor Tausenden von Leuten", sagt Amira. "Dabei werden Bilder von mir und dem Baby aus dem Krankenhaus und solche Dinge gezeigt. Also die intimsten Fotos von uns, nur um auf die Tränendrüse zu drücken."