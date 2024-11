Amira Aly: Oliver Pocher kauft ihre Firma! Sie bricht ihr Schweigen

Schon vergangenen Samstag erklärte Oliver Pocher, dass seine Ex aus der Kosmetikmarke "Fayble" ausgestiegen sei, die sie vor knapp zweieinhalb Jahren gegründet hatte. Jetzt führt er es weiter. Bisher hat Amira selbst dazu geschwiegen. Nun bricht sie dieses Schweigen.

In ihrem Podcast "Liebes Leben" verrät sie: "Die Firma habe ich mit meinem ehemaligen Geschäftspartner gegründet. Das hat auch eine Zeit lang gut funktioniert. Bis ich mehr und mehr gemerkt habe, dass ich mich mit den handelnden Personen und dem Produkt nicht mehr identifizieren kann." Ins Detail geht sie dabei nicht. Sie erklärt aber: "Es ging alles in ganz andere Richtungen, wo ich nicht mehr mit klarkam und auch einfach nichts mehr mitzutun haben wollte." Damit war die Entscheidung gefallen.

Von einem Verkauf an ihren Ex will sie aber nichts wissen. "Ich habe sie nicht an Olli verkauft oder an irgendjemand anderes." Das der aber jetzt eingestiegen ist, überrascht sie nicht. "Mit dem ganzen Zauber, der jetzt passiert, habe ich überhaupt nichts zu tun. Aber ich hatte so etwas schon geahnt – ist ja klar, das war vorhersehbar", so Amira.

