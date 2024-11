Amira Aly: Wegen Oliver Pocher! Traurige Trennung am Geburtstag

Zwischen Amira Aly (32) und Oliver Pocher (46) herrscht auch nach der offiziellen Scheidung noch lange kein heiles Patchwork-Familienglück. Im Gegenteil! Während Amira seit Anfang 2024 wieder glücklich vergeben ist, lässt der Comedian auch jetzt kaum eine Gelegenheit aus, gegen seine Ex zu sticheln. Gerade erst haute er in einer Schweizer TV-Show einen üblen Spruch in Richtung seiner einstigen Ehefrau raus. Wie schwierig das Verhältnis zwischen den beiden wirklich ist, hat nun auch Amira in ihrem Podcast "Liebes Leben" erneut erklärt. Wer nun womöglich darunter leiden muss: die Kinder.

Denn am 11. November wird der gemeinsame Sohn von Olli und Amira fünf Jahre alt. Dass sie dieses Ereignis gemeinsam feiern? Unwahrscheinlich. Denn für Amira steht fest: Sie will ihren neuen Partner, Moderator Christian Düren, mit dabeihaben – für Oliver Pocher ein absolutes No-Go. Als Amiras Bruder Hima im Podcast sagt: "Ich würde euch gerne an einem Tisch sehen. Du, Christian und Olli. Und ihr stoßt an und lacht einfach mal", ist Amira sofort klar, das wird nicht passieren. An ihr würde es aber nicht liegen, wie sie betont. "Das ist natürlich kein einfaches Thema. Die Konstellation ist schwierig", weiß sie.