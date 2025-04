Amira Aly: "Promibäckerin des Jahres 2025" – doch der Sieg sorgt für Diskussionen

Trotz des prominenten Zuspruchs gibt es im Netz auch kritische Stimmen. Einige Fans zeigten sich weniger begeistert vom Ausgang der Staffel und übten Kritik an Amiras Auftreten in der Show. Aussagen wie "Man sah von Anfang an, wer gewinnt" oder "Absolut unfair diesmal" tauchten mehrfach in den Kommentaren auf. Andere hingegen verteidigten die Siegerin: "Es hat die beste Bäckerin gewonnen", schreibt ein Nutzer. Auch ihre Kreativität und ihr Durchhaltevermögen wurden von vielen positiv hervorgehoben.