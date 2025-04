Süßer Sieg beim "Promibacken" 2025: Amira Aly schnappt sich den Goldenen Cupcake!

Manuela, Senna und Amira – drei starke Finalistinnen, drei verschiedene Back-Stile und jede Menge Emotionen. Während Manuela konstant ablieferte und Senna sich überraschend zum Jury-Liebling avancierte, ging Amira als heiße Favoritin ins Rennen. Immerhin hatte sie im Verlauf der Staffel gleich viermal die rote Schürze ergattert – ein echtes Novum in der Showgeschichte. Doch was wie ein Vorteil klang, wurde in den vergangenen Staffeln oft zum Verhängnis: Der sogenannte "Fluch der roten Schürze" ließ viele Kandidaten im Finale scheitern. Doch nicht so Amira!