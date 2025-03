Amira Aly: Riesen-Zoff wegen Olli! "Hassten auch mich"

Auch mit einer anderen prominenten Dame gab es Zoff wegen Olli: Monrose-Star Senna Gammour war lange Zeit nicht gut auf Amira zu sprechen. Aktuell nehmen beide an "Das große Promibacken" teil und, wie Amira verrät, war die "Anspannung am Set" echt "krass". "Sie hasst meinen ehemaligen Partner und dementsprechend hasste sie auch mich", so Amira. Olli machte sich inseinem Format "Bildschirmkontrolle" einmal über Senna lustig – für Senna war das Mobbing. Und Amira unterstellte sie, mit Olli unter einer Decke zu stecken. Erst Bruce Darnell (67) , der ebenfalls Kandidat bei "Das große Promibacken" ist, konnte die beiden Frauen dazu bringen, sich auszusprechen.