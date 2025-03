"Let's Dance": Die Gagen der Stars! So viel kassieren sie für die Show

Was verdienen die Stars für ihre Teilnahme bei "Let's Dance"? Foto: IMAGO / Panama Pictures

Die beliebte RTL-Tanzshow "Let's Dance" begeistert seit Jahren Millionen von Zuschauern, doch haben sich viele schon gefragt: Wie viel kassieren die Promis eigentlich fürs Tanzen? Jetzt sind neue Details zu den Gagen der Stars für die kommende Staffel 2025 durchgesickert – und einige Summen dürften Fans überraschen!

So viel verdienen in etwa Jeanette Biedermann & Co.

Laut neuesten Berichten variiert die Gage der Prominenten stark. Dabei spielen Faktoren wie Bekanntheit und TV-Erfahrung eine große Rolle bei der Vergütung. Während absolute Top-Stars mit hohen Summen rechnen können, müssen sich weniger prominente Teilnehmer mit geringeren Gagen zufriedengeben. Erfahrungsgemäß bewegen sich die Gehälter der Promi-Tänzer zwischen 10.000 und 100.000 Euro – je nach Prominentenstatus. Stars wie Amira Pocher, die 2022 an der TV-Show teilnahm, soll bis zu 160 000 Euro für ihre Teilnahme erhalten haben. Lilly Becker und Anna Ermakova konnten noch mehr absahnen! Sie bekamen laut T-Online vermutlich bis zu 200 000 Euro. Ähnliche Gagen dürften in diesem Jahr auch Stars wie Simone Thomalla oder Schauspielkollegin Christine Neubauer und Musikerin Jeanette Biedermann. Newcomer und weniger bekannte Stars bekommen um die 35 000 Euro, für "Stars dazwischen" sollen es zwischen 50 000 bis 70 000 Euro Gage geben.