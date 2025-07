Amira Aly & Christian Düren: Ihre Beziehung wird zur Baustelle!

Und die Kids? Die bekommen echte Abenteuerzimmer: "Mit Rutschen, Hochbetten, Kletterwänden – ein Traum!" Der Einzug ist für August geplant – "wenn alles gut läuft, dann bleibt der Termin". An Urlaub denkt sie erst mal nicht. "Wir fliegen jetzt spontan nach Marrakesch, aber das war’s. Ich hab den Kopf so auf der Baustelle. Ich will gar nicht weg." Trotz Stress ist sie nach wie vor mit Begeisterung dabei. "Ich hab wirklich großen Gefallen dran gefunden. Es macht Spaß. Jetzt weiß ich auch schon so vieles." Klingt so, als könnte Bauleitung ihr neues Hobby werden…