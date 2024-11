Amira Aly & Christian Düren: Es ist wahr! Sie wagen den nächsten Schritt

Gerade verriet Amira ihrem Bruder Hima im gemeinsamen Podcast "Liebes Leben", dass endlich ihre Baugenehmigung raus ist! "Ich habe endlich meine Baugenehmigung! Der Bau geht los", jubelt sie. Monatelang verbrachte sie damit, ihr Traumhaus zu planen – nun kann es endlich losgehen. Bis hierher war es schon ein langer Ritt, wie die 32-Jährige verrät. "Bauen ist Hardcore! Es gibt ein Vogelschutzgesetz, Genehmigung für Bäume – wenn du gewisse Bäume wegnimmst, musst du soundsoviele neu pflanzen oder 20.000 bis 30.000 Euro Strafe zahlen. Was ich alles an Behördengängen und Themen hatte die letzten Monate, ist krank", so Amira.