Amira Aly und Oliver Pocher: Versöhnung! Gibt es endlich das langersehnte Happy End?

Anfang Dezember teilte Oliver Pocher mit seinen Fans auf Instagram eine traurige Nachricht: Sein geliebter Onkel Karl war unerwartet verstorben. Besonders belastend war der Zeitpunkt, denn Pocher erhielt die Nachricht nur wenige Minuten, bevor er eine Schulaufführung seiner Kinder besuchen wollte. In ihrem Podcast "Liebes Leben" sprach Amira offen über die schwere Zeit. "Olli stürmte auf einmal in den Saal und zog mich völlig überraschend hinaus", erinnert sich die Moderatorin. "Ich dachte: Gibt es Streit? Was habe ich gemacht? Werde ich jetzt vor allen Leuten angebrüllt?"

Draußen klärte sich die Situation schnell. "Er brach in Tränen aus, und da war mir sofort klar, dass etwas Schlimmes passiert sein musste", erzählte Amira. Auch sie war von dem Verlust von Onkel Karl, zu dem sie ein gutes Verhältnis hatte, tief getroffen. "Wir standen beide tief heulend da. Es war ein Moment, in dem all der Streit und die Differenzen der letzten Monate keine Rolle mehr spielten."