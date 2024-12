Gigi Birofio: Frisch getrennt – und schon auf der Suche nach einer Neuen?

Gigi gibt offen zu, dass das Scheitern der Beziehung an ihm lag: "Wir sind nicht mehr zusammen. Das lag an mir. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin nach der Zeit bei 'Love Island' mal wieder in mein Partyleben abgedriftet", gesteht er. Jedoch zeigt der 25-Jährige sich ebenso gelassen, was Sandras Gefühle betrifft: "Sandra hat unser Aus ganz gut verkraftet, sie weiß eben, wie ich bin". Dabei hatte Gigi während der Show noch betont, diesmal wirklich ernsthafte Absichten zu haben. Momentan genießt er nach wie vor sein Single-Leben - für eine Promi-Dame würde er jedoch eine Ausnahme machen.