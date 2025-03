Amira Aly: Zuckersüße Beichte! "Sowas mache ich aus Liebe"

Die Scheidung ist durch; im öffentlichen Zoff zwischen Amira Aly und Oliver Pocher (47) scheint endlich Ruhe eingekehrt zu sein. Derzeit krempelt Amira ihr Leben um – an erster Stelle stehen jedoch ihre kleinen Söhne, wie sie im Interview mit "Closer " verrät.

Closer: Nicht nur in der Sat.1-Show "Das große Promibacken", sondern auch privat für Ihre Kinder zaubern Sie gern wahre Tortenträume. Woher nehmen Sie die Geduld dafür?

Amira Aly: Also ehrlich gesagt bin ich eigentlich total ungeduldig (lacht). Aber Geduld ist etwas, das ich als Mutter völlig neu erlernt habe. Die Spiderman-Torte, die ich zum Geburtstag meines Sohns gebacken habe, würde ich wahrscheinlich für niemand anderen machen. So was mache ich aus Liebe – echter Mutterliebe. Für meinen Sohn stehe ich gern bis drei Uhr nachts in der Küche und bin um sieben Uhr morgens schon wieder wach, um weiterzumachen. So etwas machst du nur für jemanden, den du bedingungslos liebst.

Hätten Sie sich das je vorstellen können, bevor Sie Mutter wurden?

Niemals hätte ich mir das früher vorstellen können! Alles, was ich für meine Kinder mache, geschieht mit Liebe. Ich liebe es zu sehen, wie sie sich freuen. Das ist jede Anstrengung wert. Als Mutter aktiviert man Kräfte, von denen man niemals geahnt hätte, dass sie in einem schlummern.