Amira Pocher: Freund Christian Düren als Stiefpapa! So läuft es wirklich

Endlich ist die Katze aus dem Sack und Amira Pocher (31) könnte darüber nicht glücklicher sein. Monatelang versteckte die Moderatorin ihre neue Liebe zu Christian Düren (34). Doch immer wieder tauchten Bilder auf, die das Pärchen zusammen zeigten. Jetzt ist es ganz offiziell: Die beiden sind in einer Beziehung! Während der Fashion Week in Berlin absolvierten sie ihren ersten Pärchen-Auftritt und strahlten dabei über das ganze Gesicht.

"Es war an der Zeit", erklärt die Österreicherin nun in ihrem Podcast "Liebes Leben", den sie zusammen mit ihrem Bruder Hima aufnimmt. "Dieses Versteckspiel hat lange gehalten, das war auch unfassbar wichtig. [...] Es ist einfach so, dass man auf sein eigenes Tempo gehört hat und auch kommuniziert hat: Ok, es gibt noch gar keinen Anlass, so früh schon in der Kennenlernphase damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Natürlich wurde uns das schon mehrfach vorweggenommen, [...] bestätigt haben wir es nie, weil es einfach gar keinen Grund dafür gab." Die beiden haben ihre Zeit gebraucht, um sich darüber klarzuwerden, ob es überhaupt funktioniert, mit den Kindern, mit den Exen und dem ganzen Interesse der Öffentlichkeit. Nun sind sich die beiden aber ganz sicher und jeder darf es sehen!