Oliver & Amira Pocher: Jetzt packt sie über Treffen nach der Trennung aus

Den Kindergeburtstag verbrachten die Pochers also als Patchwork-Familie. Sogar Ollis Ex Sandy Meyer-Wölden und die älteren Kinder der beiden waren dabei. Zusammen ging es in einen Freizeitpark. Für Amira ein schönes Erlebnis. "Es war so lustig. (...) Skurriler geht's gar nicht. Die letzten Monate mal betrachtet und dann sitzen wir da und haben den Spaß unseres Lebens", resümiert sie.

An Silvester setzten sie den Patchwork-Spaß fort. Gemeinsam feierten sie in Amiras Haus ins neue Jahr. "Wir arbeiten gerade daran, als Eltern für unsere Kinder ein bestmögliches Verhältnis zu haben", verrät Amira dazu der "Bild".

Pssst: Ihr findet uns jetzt auch bei WhatsApp! Hier geht's zu unserem WhatsApp-Channel!