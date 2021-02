Oliver & Amira Pocher: Jetzt kommt die Wahrheit über den Streit mit Claudia Obert raus

Oliver und Amira Pocher sind momentan gar nicht gut auf Claudia Obert zu sprechen. Nachdem sie behauptete, dass die beiden ihren Laden plünderten und nicht dafür bezahlten, platzte ihm der Kragen. "Wir waren aus Höflichkeit EINMAL in deinem Gurkenladen nach dem Auftritt auf der Messe und wollten gar nichts haben. Nachdem du uns angeboten hast, etwas mitzunehmen, dann aber doch abkassieren wolltest, sind wir gegangen", rechtfertigte er sich in seiner Instagram-Story. In ihrem Podcast "Die Pochers hier!" erzählen Oli und Amira jetzt die ganze Geschichte…