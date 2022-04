Amira Pocher: Jetzt spricht sie über das Aus!

Bis ganz zum Schluss standen Amira und Massimo mit Timur Ülker und Malika Dzumaev im roten Licht. Zwar ist die Pocher-Gattin noch knapp am "Let's Dance"-Aus vorbeigeschlittert, enttäuscht ist sie aber trotzdem. "Auf jeden Fall war es kein schönes Gefühl, da zu stehen. Also wir hoffen, dass wir das nicht nochmal machen müssen", erzählte Amira kurz nach der Sendung im Interview mit Sender RTL. "In dem Moment geht man alle Optionen durch. Okay, was ist, wenn ich jetzt weiterkomme und was, wenn nicht? Wie fühlt sich das an, nicht jeden Tag zu trainieren? Wie war das Leben davor nochmal? Man befasst sich natürlich mit allem."