Joachim Llambi: "Let's Dance"-Aus! Ilona muss ihn jetzt retten

Sicher: Die Kritik des Ex-Turniertänzers Llambi ist häufig nicht unberechtigt. Er weiß, worauf es auf dem Parkett ankommt. Aber "Let's Dance" ist eine Show, in der die Tänzer ihr Bestes geben – und es nicht verdient haben, so abgekanzelt zu werden.

Über seine Frau Ilona (48) sagte Llambi mal: "Sie ist die strenge Mutter." Vor ihr hat er also zumindest noch etwas Respekt – und deshalb sollte sie ein ernstes Wort mit ihm reden! Und sie sollte ihn an das Schicksal von Dieter Bohlen erinnern. Der ging die "DSDS"-Kandidaten auch sehr hart an, bis er eines Tages plötzlich nicht mehr in der Jury war…