Let's Dance: Die Show fliegt aus dem Programm

Regulär weiter geht es dann am 22. April. Für die nächste Sendung müssen die Teilnehmer nicht nur einen neuen Tanz lernen, sondern sich auch auf den legendären Discofox-Marathon vorbereiten. Wer sich dabei am besten schlagen wird und in die Fußstapfen von Vorjahressiegerin Lola Weippert tritt? Das zeigt sich am 22. April ab 20:15 Uhr bei RTL...

Folge verpasst? HIER bei RTL+ könnt ihr die neue Staffel von "Let's Dance" streamen.*

Welche Traumpaare haben bei "Let's Dance" schon zueinander gefunden? Das erfahrt ihr im Video: