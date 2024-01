Amira Pocher: Liebes-Comeback? "Ich fühle mich mit Olli immer noch verbunden"

"Über diesen Moment hat Olli ja auch schon gesprochen. (...) Das wollte ich eigentlich nicht so erzählen, aber ist ja klar, dass das herauskommt", so Amira im "Liebes Leben"-Podcast. "Ich fühle mich mit Olli natürlich immer noch verbunden. Wir haben einfach ein Leben zusammen, Kinder zusammen, wir haben eine Patchwork-Familie zusammen, haben Erinnerungen geschaffen", erzählt sie. "Es war so ein kleiner Moment... Vertrautheit auch. Da kam halt alles hoch. Der ganze Schmerz der letzten Monate."

Eine Sache will Amira unbedingt klarstellen: "Ich habe sicherlich nicht geweint, weil in den letzten Monaten Leute mich beleidigt haben oder so. Sicher nicht an Silvester, wenn ich meinen Ex-Partner in den Arm nehme!"

Ob es zwischen ihr und Olli jemals ein Liebes-Comeback geben wird? Fraglich! Aber zumindest scheint das Kriegsbeil für den Moment begraben worden zu sein. "Ich will einfach Frieden. Da ja jetzt Ruhe ist und wir auch hoffentlich weiterhin einen respektvollen Umgang miteinander haben werden, dann sehe ich da kein Problem, dass da endlich mal ein Deckel drauf gemacht wird", so Amira.