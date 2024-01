Oliver Pocher: Tränen-Ausbruch von Amira! Doch er tritt nach

"Wir standen da. Ihr war dann kalt, komischerweise – trotz Mantel", berichtet Oliver seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (40) über den emotionalen Moment. Er habe sie dann in den Arm genommen – und da sei es aus Amira herausgebrochen. "Dann ist Amira kurz nach Mitternacht sehr emotional geworden und lag weinend bei mir in den Armen", schildert er die Situation.

Für Sandy eine nachvollziehbare Reaktion nach solch einem turbulenten Jahr. Doch Olli kann sich eine Spitze gegen seine Ex dennoch nicht verkneifen. "Das ist aber auch das erste Mal gewesen, dass Amira nicht von allen Seiten gehört hat, wie toll und schön sie ist. Es gab jetzt auch mal Gegenwind", wettert er und legt sogar noch nach: "Wenn Amira keine Gefühle mehr für mich empfindet – zumindest nicht mehr so, dass sie sagt, sie möchte mit mir zusammenbleiben – und sie trifft die Entscheidung, dann ist das in Ordnung. Das kann ich auch akzeptieren. Aber es kommt immer darauf an, wann und wie viel man belogen wird."