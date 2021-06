Amira Pocher: Radikaler Schlussstrich - Sie schließt mit der Vergangenheit ab

Außerdem hatte sie ein paar Striche und ein Ass auf dem Ringfinger. Auch ein Sternchen musste gehen. "Falls mir paar junge Leute zusehen - bitte überlegt es euch sehr gut! Es ist nicht nur teuer, die Dinger entfernen zu lassen, sondern auch enorm schmerzhaft", warnt Amira ihre Fans.

Auch am Oberschenkel über der Kniekehle hatte Amira ein Tattoo. "Mein größtes Projekt ist am Oberschenkel. Das zeige ich euch nicht, weil es mir enorm peinlich ist und ich es zum Glück fast vollständig entfernt bekommen habe", schreibt sie zu einem Foto von sich, das sie mit einem großen Pflaster an der betroffenen Stelle zeigt. "Am Oberschenkel ist so etwas wie ein 'Negativ-Tattoo' entstanden. Diese Narbe lasse ich aber auch speziell behandeln."