Amira Pocher: Jetzt schießt sie gegen Ex Oliver Pocher! "Das war nicht nur Olli"

"Es ist so mühsam und anstrengend", beginnt die 31-Jährige in ihrem Podcast "Liebes Leben". "Den Hype haben wir zusammen gehabt. Als ich Olli kennengelernt habe, ist er durch Clubs gefahren und seine Tour war ... hmm", stellt sie klar. Olli erklärte vergangene Woche in seinem Podcast nämlich noch: "Ist doch schön, wenn man irgendwo was backen kann, oder bei 'Schlag den Star' mitmachen kann oder irgendwo tanzen kann – weil es den Namen gibt. Als ich sie kennengelernt habe, war sie Amira Aly, hat 2000 bis 3000 Euro im Monat verdient. Jetzt ist sie Amira, die Hunderttausende von Euros verdient."

Amira hat langsam genug von den Sticheleien ihres Noch-Ehemannes: "Leute bombardieren mich und setzen mich unter Druck – und dabei rede ich ganz bewusst auch von Olli. Der kein anderes Thema hat außer diesen Namen, als würde ich nur davon leben." Außerdem sei sie "noch nicht mal geschieden", stellt sie klar.