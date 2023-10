Amira Pocher: Süße Rache an Ex Oli! Das steckt wirklich dahinter

Die Zeichen stehen nicht länger auf Versöhnung. Nach einem emotionalen Posting, in dem Oliver Pocher seiner Verflossenen noch einmal ans Herz legte, wie sehr er sie liebt, scheint nicht mehr viel Harmonie übrig zu sein. Der Beitrag ist längst gelöscht. Und auch alle gemeinsamen Fotos aus ihrer Beziehung sind in Ollis virtuellen Mülleimer gelandet. Der Grund für die plötzliche Verhärtung der Fronten: eine niedliche Miezekatze. Kein Witz!

Vor einigen Tagen zeigte Amira ihren Followern eine kleine schwarze Katze. Die sei ein Geschenk ihrer Familie, betont sie. Tatsächlich ist das Kätzchen wohl ein klarer Rache-Akt gegen ihren Ex. Dessen Katzenhaarallergie war nämlich der Grund, warum Amira seinerzeit ihre heißgeliebte Samtpfote abgeben musste. Und es kam noch schlimmer: Als das Tier später starb, machte sich Olli im gemeinsamen Podcast und bewährt unsensibler Manier sogar noch über den Kummer seiner Frau lustig. Daher liegt es auf der Hand, dass Amiras neues Katerchen eine gut gezielte Vergeltungsmaßnahme ist. Die beim Adressaten auch genau so ankam: "Ich fand das komisch, total daneben und nicht besonders stilvoll", schimpft er im (immer noch gemeinsamen) Podcast. Die Anschaffung hätte mit ihm abgesprochen werden müssen, findet er, schließlich könnten die Kids nun, wenn sie zu ihm kommen, Katzenhaare einschleppen. "Das kriegen wir schon alles hin, die Kinder kriegen frische Klamotten angezogen", witzelt Amira hämisch zurück, doch Oliver ist nicht überzeugt, kontert sarkastisch: "Das ist sehr nett." Klingt ganz so, als hätte Amira mit ihrer süßen Rache ins Schwarze getroffen …