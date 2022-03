Amira Pocher: Bittere Tränen hinter den "Let's Dance"-Kulissen

Amiras Mutter saß im Publikum und konnte ihre Emotionen nicht zurückhalten. "Wie sie da über die Bühne geschwebt ist - Unbeschreiblich!", schwärmte sie nach der Sendung. Für die 50-Jährige geht mit Amiras "Let's Dance"-Teilnahme ein großer Traum in Erfüllung. "Ihr großer Traum war es immer, dass ich tanze. Jetzt 20 Jahre später auf so einer großen Bühne für sie zu tanzen, ist schon ein sehr besonderes Gefühl", erzählte Amira. Mirja ist selbst Tanzlehrerin, leitet eine Schule für orientalischen Bauchtanz. Ihr Talent wurde Amira also in die Wiege gelegt.

