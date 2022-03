Amira Pocher & Rebecca Mir: Zickenzoff? Jetzt kommt alles raus!

Auch Amiras Schatz Oliver Pocher sieht die heißen Performances locker. "Die wird niemals mit Massimo irgendwas anfangen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher", erklärte er in seinem Podcast "Die Pochers hier!". "Die kann hier halbnackt irgendwie an einer Stange tanzen, wie sie will. Das ist Show."

Folge verpasst? HIER könnt ihr die neue Staffel von "Let's Dance" streamen.*

Nicht nur Rebecca und Massimo haben bei "Let's Dance" zueinander gefunden. Bei wem es noch gefunkt hat, erfahrt ihr im Video: