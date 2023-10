Amira Pocher & Biyon Kattilathu: So haben sie sich kennengelernt

Scheinbar verbindet Amira Pocher und Biyon Kattilathu schon länger mehr als angenommen. Als die Moderatorin noch mit Oliver Pocher zusammen war, lud sie den Motivationscoach bereits in ihren Podcast "Hey Amira" ein. Die Zwei sprachen dort unter Anderem über ihr Kennenlernen. Das fand nämlich in luftiger Höhe statt, und zwar im Flugzeug. Biyon berichtet über ihre erste Begegnung Folgendes: "Hey, wir sind mal zusammen geflogen! […] Wir saßen fast nebeneinander, ich glaube, ein Platz war dazwischen oder so." woraufhin Amira hinzufügt: "Du saßt rechts von mir und ich saß ja mit meinem Sohn da."

Wie RTL im Format "Exclusiv" berichtet, scheint Amira den 39-Jährigen auch schon gekannt zu haben, denn sie gibt ebenfalls zu: "Erst beim Aussteigen sind wir uns dann entgegengelaufen, und da haben wir uns länger angeguckt und ich so: 'Boah, doch isser, isser. Ich sag jetzt einfach mal 'Hallo' '." Seither stehen die Zwei wohl in Kontakt. Was jedoch privat zwischen ihnen läuft, haben die beiden noch nicht verraten.