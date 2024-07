Amira Pocher & Christian Düren: "... doch etwas zu viel…" - Ergreift ihr Freund doch noch die Flucht?

Über Monate war ihre Beziehung ein nicht ganz so gut gehütetes Geheimnis, nun machten sie ihre Liebe öffentlich – und nehmen dafür zwangsläufig auch die unangenehmeren Konsequenzen in Kauf. "Tatsächlich ist es jetzt mal so eine Erleichterung, dieses Versteckspiel auch nicht mehr so aufrechterhalten zu müssen", sagt Amira. "Es war die richtige Entscheidung, ganz klar. Erst mal im Stillen und in Ruhe hinter verschlossenen Türen genießen und dann selber entscheiden, wann man damit rausgeht."

Aber richtig ernst sei es schon eine ganze Weile zwischen ihnen. Christian habe bereits ihre Kinder kennengelernt und sogar das Patchwork-Leben mit ihrem Ex Oliver Pocher klappe mittlerweile prima. Die gemeinsamen Mallorca-Tage mit Christian und den Kids seien "eine Generalprobe" gewesen, verrät sie. "Es hat super funktioniert. Er hat die Generalprobe bestanden. Wenn das nicht geklappt hätte, wären wir auch nicht zusammen."