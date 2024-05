Amira Pocher & Christian Düren: Ist ihr Patchwork-Glück nun offiziell besiegelt?

Glücklich strahlt Amira auf aktuellen Fotos in die Kamera. So gelöst wie jetzt im Mallorca-Urlaub hat man die leidgeprüfte Pocher-Ex lange nicht gesehen: Sie entspannt am Pool, schmökert auf der Sonnenliege, lässt es sich bei Drinks und Köstlichkeiten so richtig gut gehen. Vergessen scheinen all die verbalen Attacken und Sticheleien ihres Noch-Ehemanns, der Hass, der ihr nach der Trennung entgegen schlug. Amira genießt endlich wieder! Mit dabei: ihre beiden kleinen Söhne – und auch Christian Düren weilt derzeit auf der Balearen-Insel! Zufall? Wohl kaum!