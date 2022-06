Amira Pocher & Oliver Pocher: Bittere Babynachrichten

Im Gespräch mit "Prominent" geriet Amira Pocher jetzt in Plauderlaune und offenbart, dass es für sie nach der Geburt ihrer Babys eine ziemliche Herausforderung war, wie sie mit ihrem Körper richtig umgehen soll! So erläutert sie gegenüber "Prominent": "Ich habe wirklich fast gar nichts von meinem Körper großartig nach der Geburt gezeigt, obwohl ich mich wirklich wohlgefühlt habe." Sie fügt hinzu: "Aber es wird halt sofort dann geschrieben: 'Ah, so schlank sieht sie jetzt schon wieder aus.'" Abschließend ergänzt sie: "Man hat ja echt schon Angst, wie man sich zeigt." Wow! Ehrliche Worte, die man so von Amira nicht erwartet hätte! Ob uns die Power-Frau in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Einblicke dieser Art in ihr Seelenleben überraschen wird? Wir können gespannt sein ...