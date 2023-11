Amira Pocher: War sie untreu? Jetzt packt ihre Freundin aus!

Bei einer Fragerunde auf Instagram nimmt Evi Amira sogar in Schutz. Auf die Frage eines Followers, ob die Spekulationen über eine mögliche Affäre stimmen, stellt sie klar: "Ich weiß, dass die Gerüchte nicht stimmen!!!" Und dann schimpft Evi weiter: "Ich find’s krass, dass aus so einer Lüge so eine heftige Hetzjagd entstanden ist. Lest doch mal genau: Es gibt keinerlei Beweise, nur Spekulationen, die als Tatsachen verkauft werden!"