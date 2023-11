Oliver & Amira Pocher: Kampf um die Kinder

Bei einer Trennung gibt es bekanntlich verschiedene Phasen der Verarbeitung. Auf die Trauer folgt die Wut – und genau in dieser Phase steckt Oliver Pocher aktuell! Er macht sich offenbar Sorgen, dass seine Ex Amira ihm die Kinder wegnimmt …

Es ist wie in einer schlechten Soap: Die anfänglich harmonische Trennung von Oliver und Amira droht immer mehr zu eskalieren! Die Zeiten, in denen Olli mit sentimentalen Instagram-Postings versuchte, das Herz seiner Verflossenen doch noch einmal zu erweichen, sind endgültig vorbei. Während die beiden zunächst beteuerten, dass sie für die Kinder an einem Strang ziehen und auch beruflich verbunden bleiben, herrscht jetzt offenbar nur noch Wut. Ihr Podcast ist mittlerweile Geschichte. "Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und dem dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich", schrieb Pocher in einem eisigen Statement. Und Amira ist ihrem Ex auf Instagram entfolgt. Kein Wunder, denn nachdem spekuliert wurde, dass ein anderer Mann im Spiel ist, kann es Oliver nicht lassen, gegen sie zu sticheln. Er befeuert sogar die Gerüchte um eine Affäre: "Wenn mir einer vor einem Jahr auf Amiras Geburtstag gesagt hätte: Nächstes Jahr (…) ist sie mit einem anderen Typen, der Glückskeks-Weisheiten raushaut, lustig am Anbandeln …" Amira lässt über ihren Anwalt dagegen eine Liebesbeziehung dementieren.