Amira & Oliver Pocher: Blitz-Versöhnung nach all dem Streit

Oliver (45) und Amira Pocher (31) liefern sich seit ihrer Trennung eine öffentliche Schlammschlacht. Immer wieder schießen beide Parteien gegeneinander, auf der "Ein Herz für Kinder"-Gala am 9. Dezember in Berlin, spitzte sich die Situation zu: Die Pochers ignorierten sich auf dem roten Teppich, auch der Versuch von Moderator Johannes B. Kerner, die beiden Streithähne zusammenzuführen, scheiterte. Doch anschließend gab es im Privaten wohl eine kleine Annäherung, wie Amira jetzt in ihrem Podcast "Liebes Leben" verrät.