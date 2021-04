Amy Winehouse: 10. Todestag - Erschütternde Beichte ihrer Mutter

Janis verliert ihre Erinnerungen

2003 erhielt Janis die Diagnose Multiple Sklerose. Dabei kann es auch zu Gedächtnisproblemen kommen. Da die Krankheit "droht, ihr die Erinnerungen an Amy zu rauben", wie es in einem Bericht von "BBC" heißt, will sie der Welt in der Doku nun die wahre Amy zeigen. "Ich freue mich auf die Gelegenheit, ein Verständnis für ihre Wurzeln und einen tieferen Einblick in die echte Amy zu bieten", erklärt Janis.