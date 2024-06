Anaisio Guedes: Vom Regenwald zu "Bares für Rares"! So tickt der neue Händler

Eines war für den jungen Anaisio jedoch früh klar: Er will ins Fernsehen. Im Jahr 1994 entschied er sich, es mit einer Schauspielkarriere in Europa zu versuchen und reiste dafür nach Brüssel. In der belgischen Metropole fand er zwar erstmal nicht den Weg auf die große Bühne, dafür jedoch die große Liebe: Er verliebte sich in eine Hamburgerin und zog 1997 zu ihr in die Hansestadt. Dort absolvierte er eine kaufmännische Ausbildung und holte an der Abendschule sein Abitur nach, um dann BWL zu studieren. Heute ist Anaisio Guedes stolzer Besitzer der einzigen Kunstgalerie an einem deutschen Flughafen. Mit der "Airport Gallery Hamburg" im Ankunftsbereich des Terminals 2 hat er sich seinen ersten großen Traum erfüllt.

Seinen Traum vor der Kamera zu stehen gab er jedoch nie auf: "Auf die Erfüllung meines zweiten Traums musste ich jedoch sehr viel länger warten: 29 Jahre und sechs Monate. Als ich mit nur 5000 Euro vor knapp zehn Jahren meine Selbstständigkeit als Kunsthändler gestartet habe, war es nicht absehbar, aber genau das brachte mich in meinem zweiten Ziel näher".