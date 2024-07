Andrea Berg: Bitteres Fazit! Dieser Auftritt sorgt für Kritik

Auf einer Schaukel, die an einer leuchtenden Ballon-Konstruktion festgemacht wurde, schwebte Berg beim "Schlagerboom" in Kitzbühel in die Arena. Klingt spektakulär und auch das Publikum vor Ort staunte nicht schlecht. Doch für ihren Auftritt muss sie jetzt Spott und Häme einstecken.