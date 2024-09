Andrea Berg: Böser Zoff im Schlagerparadies! Heftige Vorwürfe gegen die Sängerin

"Es gab Zeiten, als sich einige Kollegen zu gut waren, mit mir ein gemeinsames Foto zu machen. Auch Andrea Berg hatte diesen Wunsch knallhart abgelehnt. Später, als die Kollegen gesehen haben, dass auch ich erfolgreich geworden bin, war es auf einmal kein Problem mehr", schießt Antonia aus Tirol (44) fiese Giftpfeile gegen Andrea Berg. Dabei gilt Andrea in der Szene eigentlich als echter Kumpeltyp! Doch Antonia ist nicht allein.

Auch Musiklegende Ralph Siegel (78) kritisierte kürzlich seinen ehemaligen Schützling Nicole ("Ein bißchen Frieden"): "Nicole hat leider seit 15 Jahren immer weniger Erfolg. Also in etwa, seit sie von mir weg ist", teilt er aus. Wie überheblich von ihm! Schließlich ist Nicole immer noch ein Star und hat ihre treuen Fans, die sie lieben.

Oldie G. G. Anderson (74) teilt gleich gegen alle aus und spart nicht mit fiesen Kommentaren. Er lästert über junge Künstler und meint, es gäbe Fernsehshows, "da treten manchmal wirklich Leute auf, wo ich sage: Das ist an Hässlichkeit nicht zu überbieten". Wie gemein! Solche Worte sind ein Schlag ins Gesicht für viele junge Talente, die sich mühsam in der Branche etablieren wollen. Es scheint, dass einige Schlagerstars, die aktuell nicht mehr auf der Erfolgswelle schwimmen, ihren Frust nun an ihren Kollegen auslassen. Doch wie lange halten die Hass und Häme noch aus?

