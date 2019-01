Andrea Berg: Der wahre Grund für ihre Auszeit!

Reddit this

Das vergangene Jahr war voller Veränderungen für . Nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ihr langjähriger Kollege (64) beendete die Zusammenarbeit mit der Sängerin, und auch sie trennte sich – von Ex-Manager und Stiefsohn Andreas Ferber (35). Dann nahm sie sich eine Auszeit und reiste mit ihrer Tochter Lena-Maria (20) nach Afrika.

Andrea Berg meldet sich mit neuem Album zurück

Jetzt hat die Schlager-Welt sie wieder zurück! In der Show „Schlagerchampions“ präsentierte sie sich strahlend und mit ihrem neuen Song „Mosaik“ aus dem gleichnamigen Album, das im April rauskommen soll. Zwei Jahre lang haben Fans auf diesen Moment gewartet.

Über ihre Wochen in Afrika verriet die Sängerin: „Aus dieser Auszeit ist eine Energie entstanden, so eine Lust.“ Klingt so, als hätte Andrea Berg ein emotionales Tief gehabt. Jetzt hat sie sich vorgenommen, glücklich zu sein und nichts mehr aufzuschieben. Denn ihr ist klar: Das Leben ist nicht unendlich!