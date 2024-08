Andrea Berg: Enthüllt! Vicky Leandros war ihre letzte Rettung

Die 58-Jährige erinnert sich noch genau an diesen Tiefpunkt in ihrer Karriere. Das war 2010. "Wir hatten ja gerade unser ­Album 'Zwischen Himmel und Erde' abgeliefert. In Planung war eine neue Tourneeshow." Dann kam etwas dazwischen: Andreas’ damaliger Produzent Eugen Römer († 77), der sich um solche Dinge kümmerte, wurde plötzlich krank. Die Sängerin stand ohne ihn da. "Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Es war eine ziemlich schwierige Situation", blickt sie zurück.

Und der Druck war groß. Die Tickets waren schon verkauft. Was, wenn die Show platzt? Andrea dachte ans Aufhören! Doch dann drang eine ­Melodie an ihr Ohr. Vicky Leandros schenkte ihr plötzlich neue Kraft. Als Andrea Berg deren Lied "Ich liebe das Leben" hörte, "habe ich eine unglaubliche Energie erfahren", erzählt sie.

Ohne es zu wissen, wurde Vicky Leandros in Andrea Bergs sorgenvollen Stunden zu ihrer heimlichen Seelsorgerin. Heute kennen sich die beiden Frauen persönlich sehr gut, können ­direkt Ratschläge austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Sie lieben eben das Leben.

9 Fakten, die du bestimmt noch nicht über Andrea Berg kanntest, verraten wir dir im Video: