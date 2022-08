Andrea Berg: Familiendrama! Der Mordfall überschattete den Hochzeitstag

Doch was nur wenige Stunden vor ihrer Traumhochzeit geschah, war ein einziger Albtraum, der die ganze Familie erschütterte. Rückblick: Nur wenige Monate zuvor, im August 2006, war Günther Vogel, der Ex-Schwager von Ulrich Ferber, mutmaßlich von seiner eigenen Frau ermordet worden. Er war tot auf einer Treppe seines Hauses gefunden worden. Eine Tragödie! Auch Uli Ferber wurde als Zeuge gehört. Die Ehefrau kam wegen Mordverdacht in Haft. Sie soll ihren eigenen Mann getötet haben! Am Tag vor der Trauung von Andrea und Uli nahm sie sich dort das Leben. Das tödliche Drama überschattete den Hochzeitstag. Schließlich besteht zwischen Andreas Ehemann und der Familie seiner Ex-Frau schon wegen der zwei gemeinsamen Söhne ein enger Kontakt. Die Sängerin und ihr Mann haben trotz des dramatischen Ehe-Starts in diesem Jahr ihren 15. Hochzeitstag gefeiert. Stolz postete Andrea unter das Hochzeitsfoto: "15 Jahre! Ich würd's wieder tun!"